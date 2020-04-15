5 جرعات تدريبية للمبارزة أسبوعياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب



قرر اتحاد المبارزة إقامة تدريبات المنتخبات بكافة مراحلها عن بُعد، بواقع 5 جرعات تدريبية أسبوعياً، موزعة على أيام السبت من الخامسة إلى السابعة مساء، إضافة إلى فترتين مسائيتين يومي الثلاثاء والخميس من الخامسة إلى السادسة والنصف، ومن الثامنة إلى التاسعة والنصف، على أن تتم جميع التدريبات عبر التواصل التقني بين الجهاز الفني واللاعبين.

وقالت الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة: «قمنا بالتعميم على جميع الأندية ومراكز اللعبة بهذا القرار الذي اتخذه الاتحاد حرصاً على سلامة اللاعبين واللاعبات». وتابعت: «القرار جاء نظراً للظروف الحالية، وما تبعها من إجراءات احترازية اتخذتها الدولة من أجل التصدي لفيروس كورونا».