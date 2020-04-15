اتهام رئيس الاتحاد الإسباني بالتزوير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تهمة تزوير إحدى الوثائق خلال انتخابات الاتحاد، وأكدت صحيفة «ABC» الإسبانية، أن المحكمة قررت استدعاء روبياليس وأندريو كامبس أمين عام الاتحاد الإسباني، للإدلاء بشهادتيهما في 21 مايو المقبل.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن روبياليس وكامبس زورا وثيقة تتعلق بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، موضحة أن هذه الواقعة تعود إلى 10 يونيو 2019، عندما تمت الموافقة على تعديل نظام الجمعية الأساسي، إذ كان روبياليس يعتزم من خلاله إدخال 19 عضواً إضافياً فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء كان يجب أن يتضمن موافقة المحكمة الإدارية للرياضة ووزيرة الخارجية، ومجلس إدارة لجنة التنمية المستدامة.