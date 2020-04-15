بولت يتباعد اجتماعياً ويجتاح وسائل التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الجامايكي أوسين بولت، الأسطورة المعتزلة في ألعاب القوى، صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى «التباعد الاجتماعي» في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي صورة التقطها مصور وكالة فرانس برس نيكولا أسفوري، يظهر بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100م ضمن ألعاب بكين 2008 الأولمبية، حيث حقق رقماً خارقاً في ملعب «عش الطير» بلغ 9,69 ثانية، محطماً رقمه القياسي العالمي.

وعلق بولت (33 عاماً) على الصورة «تباعد اجتماعي» في دعوة إلى متابعيه للبقاء على مسافة تحصّنهم من التقاط فيروس «كوفيد-19» الذي تسبب بحالة شلل عالمية من بينها المنافسات الرياضية. فيما رأى البعض في الصورة تلميحاً إلى قوته الخارقة وانتصاراته الكاسحة أمام منافسيه.

وحتى صباح أمس الثلاثاء، حصد المنشور أكثر من 596.3 ألف إعجاب في حسابه في تويتر، ونحو 400 ألف إعجاب على موقع فيسبوك (لديه نحو 18 مليون متابع)ونحو 650 ألف إعجاب في انستجرام (9,4 مليون متابع).

وتفوّق بولت في السباق بفارق عشرَين من الثانية على الترينيدادي ريتشارد تومسون صاحب الفضية.