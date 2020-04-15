سالم عبدالرحمن يتوج ببطولة «خلك في البيت» للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن ببطولة «خلك في البيت» المفتوحة للشطرنج التي أقيمت عن بُعد على مدار 6 أيام، بمشاركة 1431 لاعباً ولاعبة؛ وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

ونجح سالم عبد الرحمن في الفوز بلقب البطولة في النهائي الذي جرت منافساته، أول أمس الاثنين؛ وذلك برصيد 9 نقاط، وحل بالمركز الثاني الأستاذ الدولي فيوريل يورداكيسكو من مولدوفا برصيد 8.5 نقطة، فيما جاء بالمركز الثالث الأستاذ الدولي الروسي قسطنطين لاندا برصيد 7 نقاط.

وتضمنت البطولة 5 جولات تأهيلية للنهائي الذي شهد مشاركة 24 لاعباً؛ بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج لكل لاعب من خلال مشاركاته في جولات التأهيل، كما جرت منافسات البطولة عبر الموقع (www.chess.com )، وشهدت البطولة مشاركة معظم لاعبي ولاعبات الشطرنج المسجلين في أندية الدولة المتخصصة إلى جانب عودة مشاركة اللاعبين المخضرمين، كما بلغت قيمة جوائز البطولة 39 ألف درهم، وأقيمت وفق النظام السويسري من 11 جولة، وبإشراف حكام دوليين في الشطرنج؛ لضمان التزام جميع اللاعبين بالروح الرياضية واللعب النظيف؛ وذلك تحت مظلة لجنة الحكام ومتابعة النقل المباشر برئاسة الحكم الدولي الإماراتي عبد الله المازمي.

ونتيجة للنجاحات الكبيرة والتفاعل غير المسبوق، فقد تم إدراج البطولة ضمن أجندة البطولات المعتمدة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج، ما يسجل مكسباً مهماً للرياضة في ظل المرحلة الحالية.

وأشاد الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن المتوج بلقب البطولة بجهود مجلس أبوظبي الرياضي الذي قدم فرصة كبيرة لعودة الحياة الرياضية في الشطرنج من جديد للتنافس والتحدي بين جميع المشاركين وانعكاسها الكبير في المحافظة على مستوياتهم الفنية، مبيناً أن المشاركة الكبيرة تدل على نجاح الحدث وقيمته الفنية ومدى حماس اللاعبين للمشاركة في البطولات والعودة إلى مراحل التنافس.