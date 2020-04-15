شكرا لقرائتكم خبر عن "قميص هنري" التاريخي يدعم الجهود الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع القميص الذي سجل به الفرنسي تيري هنري هدفه رقم 100 مع أرسنال في مزاد بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني، ستخصص لجهاز الخدمة الصحية في بريطانيا، وأعلن عن المزاد الدولي الويلزي السابق روبي سافاج لاعب ليستر سيتي وبلاكبرن السابق.

وسجل هنري في مسيرته 228 هدفاً ووصل للهدف 100 في لقائه أمام برمنجهام، الذي كان يلعب له سافاج آنذاك في 2013.

وكشف سافاج أن هنري لم يكن يعلم أنه سجل هدفه الـ100 في المباراة وتبادل معه القميص بعد المباراة، وحين علم هنري بعدها طالب بإعادة القميص، ولكن سافاج كان قد رحل.

وكان سافاج قد عرض حتى أيام مضت إعادة القميص لهنري ولكن اللاعبين اتفقا على أن أفضل طريقة هي عرضه وتوجيه قيمته إلى الخدمة الصحية في بريطانيا.

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