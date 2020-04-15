المغربي أمرابط ينفي التمرد على النصر

أكد المغربي نور الدين أمرابط المحترف في صفوف النصر السعودي أنه على عكس ما تردد قبل تخفيض راتبه 50% خلال تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وكشف عبر بث حي بواسطة «الانستجرام» أن ما تردد عن رفضه تخفيض راتبه وتهديده بالرحيل عن صفوف النصر لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف: «أنا سعيد مع النصر السعودي، وأتطلع لقضاء فترة أطول في صفوفه، لقد تلقيت عرضاً في يناير الماضي من السد القطري لكنني رفضته لأجل النصر، وسبق للمدرب الهولندي تين كات عندما كان يدرب اتحاد جدة أن عرض علي الانتقال لفريقه لكنني رفضت».

ووصف أمرابط زميله في الفريق يحيى الشهري بأنه من أفضل اللاعبين السعوديين لأنه يمتلك الحل في اللحظة الأهم.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين الأندية ولاعبيها على تخفيض الأجور بنسبة 50% خلال أشهر إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران، تسير بسلاسة، في حين تم إضافة ملحق تمديد العقود حتى انتهاء الموسم.

ويبدأ تخفيض الأجور للاعبين والمدربين في دوري المحترفين السعودي من المبلغ الذي يزيد على 20 ألف ريال أو ما يعادلها من أجر اللاعب بينما لا تمس الأجور التي يبلغ حدها الأقصى 20 ألف ريال فما دون.

على صعيد متصل، أكد الجزائري يوسف البلايلي استلام مستحقاته المتأخرة من ناديه أهلي جدة لتنتهي أزمة تأخر اللاعب الذي كان يتجه لفسخ عقده بسبب الرواتب المتأخرة، في وقت ضخت وزارة الرياضة 80 مليون ريال في حسابات الأندية المحترفة بواقع 5 ملايين ريال لكل ناد لمساعدتها في الالتزامات العاجلة وخاصة مرتب شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المتأخرين حتى لا تصل المتأخرات إلى 3 أشهر فيصبح للاعبين حق فك الارتباط.