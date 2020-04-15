تمديد قرار تعليق الدوري العراقي إلى 30 إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قرَّر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تمديد تعليق مسابقة الدوري المحلي حتى الثلاثين من إبريل الجاري، في ضوء استمرار أزمة فيروس «كورونا».

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة، صدر بعد اجتماعه عبر الدائرة الإلكترونية برئاسة إياد بنيان، وحضور كافة الأعضاء، «تماشيًا مع رسالة الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة عالمياً إزاؤها، قررت اللجنة التطبيعية استمرار تعليق الدوري العراقي إلى الثلاثين من إبريل الجاري بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة».

ومن جانب آخر، وافق الاتحاد على مشاركة المنتخب العراقي الأول في بطولة غرب آسيا في الإمارات، العام المقبل، كذلك تقرر تشكيل لجنة لمراجعة وصياغة النظام الأساسي للاتحاد العراقي والاتحادات الفرعية والروابط.