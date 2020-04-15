الأهلي يقرر رحيل جيرالدو بشرط الحصول على مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد مبلغ مليون دولار لبيع الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما استقرت الآراء على الاستغناء عن اللاعب الصيف المقبل، وتلقى اللاعب الأنجولي 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب، بجانب أندية أخرى في البرازيل سبق وأبدت رغبتها في ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تضاءلت فرصة اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً، وشهدت الفترة الماضية تلقي جيرالدو عروضاً من أندية برازيلية، لا سيما أنه سبق ولعب لأكثر من ناد برازيلي قبل الانتقال لنادي أول أغسطس الأنجولي ومنه للأهلي، قبل أن تدخل أندية خليجية مؤخراً «مزاد» اللاعب الأنجولي.

وانضم جيرالد للأهلي في يناير قادماً من أول أغسطس الأنجولي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات في أكثر من ناد برازيلي، قبل اللعب لنادي أول أغسطس الأنجولي، الذي انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التي لعب لها جيرالدو نادي «كوريتيبا» الذي استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

من ناحية أخرى، قرر نادي الزمالك إرسال مستحقات الثلاثي التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم عبر التحويلات البنكية، لتواجدهم في بلدانهم خلال التوقيت الحالي، نظراً لتوقف النشاط الرياضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشي فيروس كورونا، فيما حرص الرباعي التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم، إلى جانب الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويتواجد ساسي في تونس بينما يتواجد الثنائي بن شرقي وأوناجم في المغرب، فيما فضل كاسونجو الاستمرار في القاهرة، لذا يحرص الجهاز الفني على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقي لاعبي الفريق، للاطمئنان على أحوالهم، إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم في فترة التوقف الحالية التي تأتي لتجنب انتشار فيروس كورونا.