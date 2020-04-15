محمد السويدي يفوز بجائزة التصوير في بطولة الجواد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع اتحاد المصورين العرب عن فوز المصور الإماراتي محمد حميد السويدي بجائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرابعة للجواد العربي، التي شارك فيها 95 مصوراً من 22 دولة بإجمالي 220 صورة تجسد جمال الخيول.

وجاء في المركز الثاني نيشار نامبياثيا محمد والثالث محمد نوفل من الهند، وذهبت الجائزة التقديرية لجيرالد سي ألكوران من الفلبين.

وكان نادي الشارقة للفروسية والسباق قد أطلق المسابقة، بالتزامن مع مهرجان الشارقة الدولي الـ 21 للجواد العربي، الذي أقيم في مطلع مارس الماضي.

وتشكلت لجنة التحكيم للمسابقة من سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وأديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب وميثم عبد الخالق عبودي عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب.

وقال سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق: إن المسابقة جرت للمرة الرابعة وتعتبر فرصة كبيرة يستطيع من خلالها المصور التقاط صورة لجمال الجواد العربي.