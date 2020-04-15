اخبار الرياضه

محمد السويدي يفوز بجائزة التصوير في بطولة الجواد العربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السويدي يفوز بجائزة التصوير في بطولة الجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع اتحاد المصورين العرب عن فوز المصور الإماراتي محمد حميد السويدي بجائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرابعة للجواد العربي، التي شارك فيها 95 مصوراً من 22 دولة بإجمالي 220 صورة تجسد جمال الخيول.
وجاء في المركز الثاني نيشار نامبياثيا محمد والثالث محمد نوفل من الهند، وذهبت الجائزة التقديرية لجيرالد سي ألكوران من الفلبين.
وكان نادي الشارقة للفروسية والسباق قد أطلق المسابقة، بالتزامن مع مهرجان الشارقة الدولي الـ 21 للجواد العربي، الذي أقيم في مطلع مارس الماضي.
وتشكلت لجنة التحكيم للمسابقة من سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وأديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب وميثم عبد الخالق عبودي عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب.
وقال سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق: إن المسابقة جرت للمرة الرابعة وتعتبر فرصة كبيرة يستطيع من خلالها المصور التقاط صورة لجمال الجواد العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد السويدي يفوز بجائزة التصوير في بطولة الجواد العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا