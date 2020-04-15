جروب «واتس آب» للكباتن لمواجهة حرب الأجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمع حملة شارة الكابتن في الأندية الإنجليزية لاعبي فرقهم في مجموعة «واتس آب» كي يكون الجميع على اطلاع بالمستجدات فيما يتعلق بـ«حرب الأجور» مع إدارات أنديتهم، ورفض لاعبو الأندية باستثناء ويست هام وساوثمبتون الموافقة على حسم 30 في المئة من أجورهم كما رفض أحد لاعبي أرسنال، وفق تقرير سبورتس ميل، عرضاً بتقليل أجره نسبة 12.5 في المئة. وتتواصل المفاوضات بين الأندية من أجل التوصل لصفقة جماعية حول تقليل أجور لاعبيها وتجري المفاوضات بشكل ثنائي أي بين ناد وآخر لذلك يحرص اللاعبون عبر مجموعة الواتس آب على تزويد زملائهم في المهنة حتى لو كانوا خصوماً في الملعب بما يجري خلف الكواليس. وتعتقد الأندية الإنجليزية أن تقليل أجور لاعبيها الآن سواء بتأجيل الدفعات أو بالحسم سيجعل من الصعب عليها لاحقاً تبرير دفع المبالغ الضخمة لشراء لاعبين في موسم التنقلات المقبل. وفي سياق متصل، أرسل اتحاد الكرة الإنجليزي رسائل إيميل لجميع اللاعبين لترتيب جدولهم على عودة للتمرينات في نهاية الشهر المقبل. وتضمنت الرسائل نصائح بتمرينات منزلية حتى 4 مايو/أيار ثم توقع عودة التمرينات الجماعية نهاية الشهر المقبل وشطب أي خطط لمغادرة إنجلترا أثناء توقف الموسم وفي حال الضرورة يجب على اللاعب أخذ الإذن من ناديه والعودة في غضون 48 ساعة عندما تتغير الخطط، وأخيراً الاستعداد لاستئناف اللعب بعد 48 ساعة من تلقي الأوامر بذلك. وطلبت الأندية من اللاعبين تخفيف تمريناتهم المنزلية حالياً وسوف يحصلون على تعليمات جديدة في الـ5 من مايو المقبل بخصوص تمرينات تشبه تمرينات قبل الموسم.