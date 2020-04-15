شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتنقيح لوائح اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، تشكيل لجنة تنقيح اللوائح برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كل من فيصل أحمد الحداد وعائشة الطنيجي وسلطان محمد آل صالح وهاني علي رفاعي مستشاراً.

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