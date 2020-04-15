تأجيل بطولة السعودية النسائية للجولف للمرة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم للمرة الثانية تأجيل بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستكون أول بطولة جولف نسائية احترافية تستضيفها المملكة، إلى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر 2020، وذلك بعد تأجيلها مرّة خلال الشهر الماضي، حيث تعزى هذه القرارات إلى الظروف القاهرة التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على العالم حالياً.

وجاء هذا القرار بالتنسيق والتفاهم بين شركة 'جولف السعودية‘ والجولة الأوروبية لجولف السيدات (LET) التي تندرج البطولة تحت مظلتها، حيث ستقام مجرياتها على أرض ملعب ونادي الجولف "رويال غرينز" ليشهد منافسات حماسية بين نخبة من لاعبات الجولف اللاتي سيقصدن السعودية للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يبلغ إجمالي مجموع جوائزه مليون دولار أمريكي.