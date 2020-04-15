3.500 استرليني إيجار منزل رونالدو أسبوعياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا أحد يتصور أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يملك الكثير من العقارات والفنادق يختار الإقامة في منزل مؤجر مقابل 3.500 استرليني بالقرب من قرية هادئة بالبرتغال، فقد ترك جناح اليوفنتوس بنايته ذات الـ7 طوابق والمطلة على المحيط الأطلسي لأنه أراد مزيداً من الهدوء مع عائلته الصغيرة أثناء فترة الحجر المنزلي، واطمأن رونالدو على صحة والدته دولوريس بعد خروجها من المستشفى قبل أن ينتقل من البناية التي يقيم فيها أيضاً شقيقه وشقيقتاه.

ونشر رونالدو مؤخراً فيديو على حسابه في إنستجرام يظهر فيه وهو يستخدم ابنته الصغيرة ألانا وتوأمه ماتيو وايفا ماريا كأثقال أثناء تمريناته اليومية وعلقت خطيبته جورجينا:«أفضل مدربين».