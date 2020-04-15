شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الرياضيون لم يقدموا دور إيجابي في أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق أن نجوم الرياضة في مصر ليس لهم أي دور إيجابي في ازمة كورونا خلال الفترة الحالية ، وقال أيمن يونس خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية: "لا أفكر في أي شيء يمر به كرة القدم وانما الأمر الحالي الذي يشغل بالي هو كيفية ان تتجاوز البلد في أزمة كورونا.
وأضاف أيمن يونس أن الأمر مثير للاهتمام فما يقدمه نجوم الرياضة حتى الآن أمر غاية في السلبية لأنه لا يجوز أن يكون موقفهم من القضية الحالية بهذه الصورة.
وأوضح أيمن يونس أنه خلال مسيرته مع القلعة البيضاء ومنتخب مصر استطاع المشاركة في كل مراكز المستطيل الأخضر، مضيفاً، "لعبت في المراكز الـ11 بالملعب بما فيها حراسة المرمي أمام الترسانة وهذا أمر يشرفني لأنني كنت وقتها مع الزمالك".
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