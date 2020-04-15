شكرا لقرائتكم خبر عن محامي النقاز لبرنامج " ملعب اون تايم ": الزمالك مهدد بالهبوط للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد التونسي انيس بن ميم محامي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك، ان الزمالك مهدد بالهبوط للقسم الثاني في حالة عدم التزامه بسداد الغرامة التي اقرها الاتحاد الدولي فيفا.

وقال بن ميم في مداخلة مع برنامج ستاد اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير: أن العقوبات التي أقرها فيفا في قضية فسخ عقد اللاعب مع الزمالك تنص على منح النقاز مستحقاته وتهديد النادي بمنعه من القيد في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف محامي حمدي النقاز : "فيفا رفض الشكوى المقدمة من الزمالك ضد النقاز وألزمه بدفع تعويض بقيمة مليون و250 ألف دولار ، مع ضرورة سدادها خلال 45 يوما من تاريخه، وإلا يصبح مهدد بالمنع من ابرام صفقات لثلاث فترات قيد.

وأردف: في حال عدم التزام الزمالك بالعقوبات سيهبط إلى دوري الدرجة الأدنى ، مشيرا إلى أن العقوبة المالية عبارة عن قيمة 4 شهور مستحقة للاعب بخلاف بعض المستحقات الأخرى وقيمة الغرامة الموقعة على النادي.

في المقابل أكد أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لنادي الزمالك بالقضايا الخارجية عدم وصول اية قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أضاف المستشار القانوني للزمالك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية قناة أون تايم سبورت2 أن الإيميل لم يصل حتى الآن وفى حالة وصوله سيتم الطعن على القرار حال ما إذا كان ضد القلعة البيضاء وأنه من المستبعد حاليا توقيع اية عقوبات لأننا في المرحلة الأولى من التقاضي.

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تابع أحمد عبد الفتاح أن عملية التسوية بين إدارة النادي واللاعب غير مطروحة بالمرة لأن إدارة القلعة البيضاء ترى أن اللاعب هرب وعليه هناك خسائر مالية للزمالك يجب تعويضه عنها.

وأشار المستشار القانوني للزمالك أن النادي قدم الدعوى ضد حمدي النقاز عقب تقدم اللاعب لشكواه ومن ثم هناك قضية من طرفين لم يصلنا فيها أي حكم حتى الآن عبر الإيميل على عكس ما يتحدث عنه محامي اللاعب.

كما نشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بيانا بشأن قضية التونسي حمدي النقاز الهير الأيمن السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي.

وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

ويدرس شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.

حكم الفيفا في قضية حمدي النقاز