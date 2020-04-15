شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 ، العديد من الأخبار الرياضية والأحداث، التى جاء فى مقدمتها قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك والذي يزعم محاميه حصوله علي تعويض بقيمة مليون و250 ألف دولار وتهديد بمنع الزمالك من القيد 3 فترات في حالة عدم الالتزام بالغرامة.

المستشار القانوني للزمالك: التسوية غير مطروحة في قضية النقاز

أكد أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لنادي الزمالك بالقضايا الخارجية عدم وصول اية قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية حمدي النقاز ، موضحاً في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية قناة أون تايم سبورت2 أن الإيميل لم يصل حتى الآن وفى حالة وصوله سيتم الطعن على القرار حال ما إذا كان ضد القلعة البيضاء وأنه من المستبعد حاليا توقيع اية عقوبات لأننا في المرحلة الأولى من التقاضي.

الزمالك يتلقى رغبة من "عواد" بالاستمرار فى الموسم الجديد

أبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة حول وجود رغبة لديه فى الرحيل بالموسم الجديد

إسلام جابر يضمن مقعده فى قائمة الزمالك بالموسم المقبل

ضمن إسلام جابر، صانع ألعاب الزمالك، استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض في 7 مباريات وجاء مجموع الدقائق التي شارك فيهم خلالهم ما يقرب من 257 دقيقة

الزمالك يرد علي مزاعم محامي النقاز : لم يصلنا أي أحكام رسمية

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أكد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك ، عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الذي هرب من النادي.

أمير مرتضي يطمئن علي لاعبي الزمالك والثلاثي الـعربي

يحرص أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك علي التواصل يوميا مع جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني للاطمئنان عليهم وحل أي مشكلة سواء تتعلق بالنادي أوشخصية.

الزمالك في بيان رسمي: نجمع ملفات قضية النقاز ولن نتهاون في حق النادي

نشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بيانا بشأن قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك، وزعم اللاعب حصوله على حكم لصالحه من الفيفا بتغريم النادى الأبيض مبلغ مليون و250 ألف جنيه مع منع من القيد ثلاث فترات انتقال.

اتحاد الكرة :لم يصلنا مخاطبات من فيفا ضد الزمالك بشأن قضية "النقاز"

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتلقوا أى مخاطبات من الاتحاد الدولي لكرة –فيفا- بشأن عقوبات أو غرامات على نادى الزمالك لصالح اللاعب حمدى النقاز.