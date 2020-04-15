شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز: شرف لى اللعب للأهلى.. وأتواصل مع طارق حامد ومحمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، أن عقده مع الفريق الليتوانى الذى يلعب له حاليًا سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وحينها سيصبح من حقه التوقيع لأى ناد أخر يرغب فى الحصول علي خدماته.

أضاف النقاز فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم"، إنه لم يتلقى أى عروض رسمية من الأهلي المصرى، أو الترجى التونسى، مشيرًا إلى إنه يتمنى الانضمام لأندية كبيرة مثل المارد الأحمر أو الترجى.

تابع لاعب الزمالك السابق، أن هناك أندية كثيرة ترغب فى التعاقد معه، إلا أن أزمة فيرس كورونا الحالية عطلت وصول العروض الرسمية، مشيرًا إلى إنه لا يوجد أى مناوشات أو حتى عروض شفهية من الأهلي، قائلاً: "اللعب للأهلي شرف كبير لأى لاعب، وأنا محترف وبرحب بأى عرض كبير".

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وعن إمكانية العودة للزمالك بعد أزمة هروبه، قال اللاعب: "لو كان هناك باب للصلح لكان تم الصلح من البداية، وأنا حاليًا أركز فى مشوارى المقبل، وسعيد بالفترة التى قضيتها فى القلعة البيضاء وتعرفت على أصدقاء مصريين كثر مثل طارق حامد ومحمود علاء وأتواصل معهم دائمًا".

وعن حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالحه وضد نادى الزمالك، قال اللاعب إنه تارك الأمر للمحامى الخاص به، ويصب تركيزه حاليًا على التدريبات والاستعداد للعودة للملاعب.