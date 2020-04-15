شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 14 \ 4 \ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 14 \ 4 \ 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

كورونا يؤجل ودية الأهلي وريال مدريد لأجل غير مسمي

أكد مصدر مسؤول بالنادي الاهلي أن اللقاء الذي قد كان تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني على كأس سنتياجو برنابيو في أغسطس 2020 من ضمن تحضيرات الموسم القادم للطرفين سيؤجل لاجل غير مسمى حين استقرار الأوضاع بسبب تداعيات فيروس كورونا وذلك بعد اتصالات دارت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

حسام عاشور يفاضل بين 7 عروض محلية وخليجية بعد الرحيل عن الاهلى

يفاضل حسام عاشور لاعب وسط الأهلي بين أربعة عروض خليجية و3 عروض محلية لإختيار أحدها إذا قرر البقاء في الملاعب ورفض فكرة الإعتزال بنهاية الموسم الجاري بعدما إنتهت علاقته بالقلعة الحمراء. وشهدت الفترة الماضية أربعة عروض خليجية بواقع أثنين من السعودية ومثلهما من الإمارات ( الشارقة وإتحاد كلباء) بجانب ثلاثة عروض مجلية أبرزها من الجونة وسموحة وهو ما يُفكر فيه اللاعب حالياً لاسيما وأن "ديفندر" الأهلي مازال يدرس فكرة الإستمرار في الملاعب وعدم الأعتزال.

الأهلى يعد مؤمن زكريا بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر حتى نهاية علاجه

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حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة النادى الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة. وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخراً، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

لجنة التخطيط بالأهلى تعقد جلسة مع فايلر لمناقشة 4 ملفات

تعقد لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح جلسة مهمة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، لبحث عدد من الملفات المهمة سواء المتعلقة بالموسم الحالى أو تخص استعدادات الإدارة الحمراء للموسم المقبل.

عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه فى الأهلى بسبب كورونا