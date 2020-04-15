شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: طلبنا تخفيض عقود لاعبى الأهلي..لسنا أغنى من ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروي فى مصر لإنتشار فيروس كورونا.

وأكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي الأهلي " ، مضيفا ً : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وأوضح: "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده" ، و أنه تحدث مع عدد من لاعبي الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في الفترة المقبلة حال استمرار أزمة توقف النشاط الرياضي ،تحدثنا مع كبار اللاعبي ومن ضمنهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي باعتبارهم الكبار من أجل تخفيض العقود والحديث مع اللاعبين.

أضاف مدير الكرة بالأهلي أن اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها رينيه فايلر المدير الفني على "الواتس آب" ، مضيفا، إن النادي الأهلي بدأ في تحضير صفقاته للموسم الجديد للاستعداد بشكل جيد.