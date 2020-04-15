7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلى يعد مؤمن زكريا بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر حتى نهاية علاجه حسام عاشور يفاضل بين 7 عروض محلية وخليجية بعد الرحيل عن الاهلى يفاضل حسام عاشور لاعب وسط الأهلي بين أربعة عروض خليجية و3 عروض محلية لإختيار أحدها إذا قرر البقاء في الملاعب ورفض فكرة الإعتزال بنهاية الموسم الجاري بعدما إنتهت علاقته بالقلعة الحمراء. سموحة ينتظر عرضاً رسمياً من الأهلي لضم حسام حسن ينتظر مسئولي نادي سموحة، عرض رسمي من النادي الاهلي ، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء عن طريق شراء اللاعب بشكل رسمي من النادي السكندري أو الدخول في صفقة تبادلية. Advertisements الأهلى يعد مؤمن زكريا بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر حتى نهاية علاجه حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة النادى الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة. الاولمبية تخاطب الاتحادات لإرسال خطة بديلة استعداداً لأولمبياد طوكيو أرسلت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاباً إلي جميع الاتحادات الاولنب تطالب فيه بوضع كل اتحاد خطة بديلة عن الخطة القديمة للاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها الي العام المقبل ..وجاء خطاب اللجنة الاولمبية الي الاتحادات بناءاً علي الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة ، لمعرفة الخطة البديلة للاولمبياد طوكيو 2021.

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