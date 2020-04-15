خالد الغندور لـ حسام حسن: لا تنسى أنك ركعت على فانلة بيضاء بعد التوقيع للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي خالد الغندور قرار تقليص الأجانب في الدوري المصري الذى اتخذه اتحاد الكرة مؤخرا وأعتبره قرارا يلقي بابعاده السلبية على فرص تتويج الأهلي والزمالك ببطولة أفريقيا.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن القرار غير مفهوم وغير مدروس واتخذ بشكل فردي، ولابد أن يتم مناقشة الأندية في أى قرار يخصها.

ووصف الغندور القرار بالكارثة، موضحا أن إذا كان الغرض من القرار هو منح الفرصة للاعبين المحليين بما يخدم المنتخبات الوطنية، فهذا المبرر غير منطقي لأن اللاعب المصري يفرض نفسه على أى لاعب أجنبي، بدليل أن مروان محسن يلعب على حساب أليو بادجي في الأهلي ومصطفى محمد هو مهاجم الزمالك الأول رغم وجود لاعبين أخرون.