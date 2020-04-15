شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ حسام حسن: لا تنسى أنك ركعت على فانلة بيضاء بعد التوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي خالد الغندور قرار تقليص الأجانب في الدوري المصري الذى اتخذه اتحاد الكرة مؤخرا وأعتبره قرارا يلقي بابعاده السلبية على فرص تتويج الأهلي والزمالك ببطولة أفريقيا.
ووصف الغندور القرار بالكارثة، موضحا أن إذا كان الغرض من القرار هو منح الفرصة للاعبين المحليين بما يخدم المنتخبات الوطنية، فهذا المبرر غير منطقي لأن اللاعب المصري يفرض نفسه على أى لاعب أجنبي، بدليل أن مروان محسن يلعب على حساب أليو بادجي في الأهلي ومصطفى محمد هو مهاجم الزمالك الأول رغم وجود لاعبين أخرون.
على صعيد متصل ، رد خالد الغندور على تصيحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، والتي أكد خلالها أن الزمالك لم يكن به نجوما وقت الانضمام إليه وسأله كمال درويش رئيس القلعة البيضاء " هل أنت قادر على تحقيق بطولة للزمالك و الزمالك كان به نجوما كبار وكان تامر عبد الحميد رمانة الميزان في منتصف وسط الزمالك، ومحمد صبري وغيرهم من نجوم الكرة.
وجه حديثه لحسام حسن: "لا تنسى أنك ركعت على فانلة بيضاء بعد توقيعك على عقود تدريب الزمالك، وأنت حصلت على عميد لاعبي العالم من الزمالك، وساهم الفريق الأبيض في زيادة تاريخك الكروي من الأرقام.
أضاف أن حسام حسن جاء الزمالك من أجل مصلحته وردا على موقف مسئولي الأهلي من رفضهم استمراره في صفوف الفريق الأحمر، فاختار الزمالك ليكون خير رد على ذلك، مشيرا إلى أنه كان زملكاويا ولكن عاد إلى تشجيع الأهلي بعد تلميح محمود طاهر رئيس الأهلس السابق بإمكانية عودة التوأم للعمل في النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور لـ حسام حسن: لا تنسى أنك ركعت على فانلة بيضاء بعد التوقيع للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.