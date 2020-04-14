برشلونة يضع «الخطة ب» تحسبًا لفشل صفقة «لاوتارو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي برشلونة الإسباني خطة احتياطية تحسبًا لفشل خطته الأساسية في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز. وأشار موقع «جول» العالمي إلى أن برشلونة قرر التحرك للتعاقد مع المهاجم السويدي أليكساندر إيزاك، لاعب ريـال سوسيداد الإسباني. وأضاف التقرير إلى أن التعاقد مع «إيزاك» سيكلف النادي أقل بكثير من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، الذي أشارت أحدث التقارير إلى استعداد برشلونة تقديم نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في صفقة تبادلية مع النيراتزوري للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني. وشارك «إيزاك» في 34 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم سجل خلالهم 14 أهداف وصنع 3. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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