شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري الفرنسي لكرة اليد بسبب كورونا.. ومنح اللقب لسان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد، الثلاثاء، إلغاء مسابقة الدوري، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وقررت الرابطة تتويج نادي باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة، حيث كان يتصدر جدول البطولة بفارق 6 نقاط عن نانت، قبل إيقاف الدوري. ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، فإن اللجنة الإدارية لاتحاد كرة اليد صوتت لصالح إلغاء المسابقة قبل 8 جولات على نهايتها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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