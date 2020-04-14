شكرا لقرائتكم خبر عن «ويمبلدون» تستعد لحصد 141 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادى عموم إنجلترا للتنس، المسؤول عن تنظيم بطولة ويمبلدون، لاستعادة نصف خسائره المالية التى تكبدها جراء إلغاء نسخة هذا العام من البطولة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يسترجع نادى عموم إنجلترا قرابة نصف خسائره، بفضل التأمين ضد الأوبئة الذى دفعته البطولة فى آخر 17 عامًا.

وكان من المقرر إقامة البطولة فى الفترة بين 29 يونيو إلى 12 يوليو، قبل إلغاء المسابقة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

ووفقًا لدارين روفيل المحرر فى «Action Network»، من المنتظر أن يحصد المنظمون 141 مليون دولار، بفضل بوليصة التأمين ضد الأوبئة، بعدما دفع المنظمون 34 مليون دولار فى آخر 17 عامًا.

ولم يؤكد نادى عموم إنجلترا حتى الآن تلك الأرقام، إلا أنه أكد لروفيل، حرصه على شراء التغطية التأمينية المثالية المتاحة.

وكان من المتوقع أن تحصد بطولة ويمبلدون ما يقارب من 310 ملايين دولار عائدات من بيع التذاكر وحقوق البث والرعاة هذا الموسم، مقابل دفع 42 مليون دولار على الجوائز المالية.

على جانب آخر، أطلق الاتحاد الفرنسى للتنس، خطة لدعم اللعبة فى البلاد بقيمة 35 مليون يورو، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا.

وتوقفت بطولات التنس للمحترفين حتى منتصف يوليو المقبل، وألغيت بطولة ويمبلدون، بينما تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة التى كانت مقررة بين 24 مايو و7 يونيو، إلى الفترة من 20 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر.

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وأنفقت معظم الأرباح الصافية المقدرة بنحو 70 مليون يورو من البطولة الكبرى التى تقام على الملاعب الرملية، على دعم التنس الفرنسى.

وقال الاتحاد الفرنسى فى بيان «الخطة ستساعد كل من يواجه صعوبات مالية كبيرة تتعلق بالأزمة الصحية الحالية مثل الأندية التابعة للاتحاد ومدربى التنس المحترفين من المستقلين واللاعبين الفرنسيين فى بطولات المحترفين والحكام الدوليين ومنظمى البطولة الفرنسية».