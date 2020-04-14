شكرا لقرائتكم خبر عن فيراتى: عدم التدريب أمر صعب.. لكننا نتحمل المسؤولية لمساعدة الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف لاعب الوسط الدولى الإيطالى ماركو فيراتى بأنه يفتقد الروتين اليومى للتدريب مع أصدقائه وزملائه فى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى لكرة القدم فى ظل توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لكنه أشاد فى الوقت بـ«العمل الرائع» الذى يقوم به العاملون الصحيون فى مكافحة الفيروس اللعين.

وبينما خرج بعض زملائه من العاصمة الفرنسية، ظل فيراتى فى فرنسا التى تتجه نحو أسبوعها الرابع من الإغلاق فى محاولة للتصدى للوباء الذى أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وفى تصريحات للموقع الإلكترونى الرسمى لرابطة الدورى الفرنسى لكرة القدم، أكد فيراتى، الذى لم يخض أى لقاء منذ فوز سان جيرمان 4/ 3 على بوردو بالدورى المحلى فى 23 فبراير الماضى، أن عدم القدرة على التدريب والمشاركة فى المباريات أمر صعب بالنسبة له.

وصرح فيراتى لموقع الرابطة قائلا: «يبدو الأمر وكأنه عام منذ أن لعبنا فى ملعبنا مع أنصارنا. أفتقد الكثير من المشاعر سواء بعد تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات، خاصة أننا كنا نعيشها كل يوم».

وأوضح اللاعب الإيطالى «نحن (فريق باريس سان جيرمان) نتحدث كثيرًا، إننا على اطلاع دائم بأحوال بعضنا البعض، من الطبيعى أن نكون معًا كل يوم. صحيح أن التدريب أمر روتينى لكننا كنا نقضيه مع أصدقائنا وأنا أفتقد ذلك الآن».

من خلال برنامج تدريبى قدمه مدربو اللياقة البدنية فى النادى، يحاول فيراتى الحفاظ على لياقته عندما يتم استئناف نشاط كرة القدم، مشيرا إلى أنه يتدرب الآن أكثر مما فى السابق عندما كان يلعب كل ثلاثة أيام مع الفريق، الذى كان ينافس على أربع بطولات قبل توقف النشاط.

وأضاف لاعب سان جيرمان: «أقوم بالتدريبات كل يوم، ربما أجرى حصصا تدريبية أكثر قليلا مما كنت عليه من قبل! فى السابق، مع توالى المباريات، لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدريب أو للتعافى عندما كانت لدى مشاكل بسيطة».

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وفى نهاية حديثه، قال فيراتى «نتحمل جميعًا مسؤولية كبيرة. يجب أن تثبت أنك قوى. فى إيطاليا، كما هو الحال فى فرنسا، نحن متحدون جدًا فى الأوقات الصعبة. كل مساء فى الساعة الثامنة مساءً، يصفق الناس للأبطال الحقيقيين الذين يعملون 12 و15 و18 ساعة فى اليوم، ويعرضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر. إنهم يقومون بعمل رائع».