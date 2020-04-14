شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: تدريب لاعبى ليفربول عبر الإنترنت متعة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، متصدر الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، إن أنباء إصابة أسطورة النادى كينى دالجليش بفيروس كورونا المستجد كانت بمثابة صدمة كبيرة للاعبين والجهاز الفنى.

وجاءت نتيجة فحوص دالجليش (69 عاما) إيجابية لفيروس كورونا الأسبوع الماضى بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى. واحتاج دالجليش إلى تناول مضادات حيوية وريدية لكن لم تظهر عليه أى أعراض وعاد لمنزله فى بداية الأسبوع الحالى.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: «كانت صدمة حقيقية منذ ثلاثة أيام عندما سمعت لأول مرة هذه الأنباء. وصلت رسالة إلى اللاعبين فى مجموعتنا على واتس آب وكان الجميع فى ذهول. شعورك عندما تعرف شخصا أصيب بالفيروس أو لا تعرفه مختلف تماما».

وأضاف: «كلنا نعرف أن هذا المرض المروع يسبب صداعا حول العالم، لكنها كانت أول مرة بالنسبة لأغلبنا أن تكون هناك صلة شخصية لهذه الدرجة بأحد المصابين».

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وتم تعليق منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد- 19، فى الوقت الذى تفرض فيه المملكة المتحدة عزلا شاملا لاحتواء انتشار الفيروس. وكان ليفربول متفوقا بفارق 25 نقطة فى الصدارة عندما توقف الموسم.

ويحافظ كلوب على لياقة لاعبيه عن طريق حصص تدريبية عبر الإنترنت، وقال إن الجانب الاجتماعى للتواصل بين أعضاء الفريق يساعد اللاعبين على التعامل مع العزل.

وقال المدرب الألمانى: «عندما نؤدى هذه الحصص التدريبية، لم أكن أتخيل أننى سأستمتع بها إلى هذا الحد. الروح المعنوية لجميع اللاعبين جيدة. عندما نبدأ فى الساعة العاشرة، المحادثة تكون مفتوحة منذ التاسعة والنصف، ويكون أغلب اللاعبين موجودين بالفعل... هذا أفضل شىء فى التعرض لهذا الموقف فى 2020 وهو امتلاك هذه الفرصة التكنولوجية».

وتابع: «تخيلوا إذا مررنا بهذا الموقف فى الثمانينيات على سبيل المثال، كان الأمر سيصبح جنونيا. ليس بسبب كرة القدم، بل بسبب أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعى التى يمكننا استخدامها الآن. هذا يصنع فارقا كبيرا».