شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطط لضم «كاسونجو» من الزمالك.. ومفاوضات لتمديد عقد العراقى «همام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مجلس إدارة النادى الإسماعيلى البدء فى مفاوضات اللاعبين، الذين يسعى الجهاز الفنى للفريق الكروى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما رفع الجهاز الفنى قائمة اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق، من ضمنهم مهاجم وظهير أيسر، ومدافع بالإضافة لحارس مرمى، وأوضح الجهاز الفنى أن كافة المراكز لابد أن يتم التعاقد معهم، بشرط أن يكونوا لاعبين من أندية الدورى الممتاز وقادرين على ارتداء فانلة الإسماعيلى. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الدراويش عرضوا على الجهاز الفنى ثنائى الزمالك الكونغولى كابونجو كاسونجو، وعمر السعيد لتدعيم الهجوم، إلا أن الجهاز الفنى يفضل التعاقد مع كاسونجو خاصة فى ظل اقتراب المهاجم الناميبى بيسون شيلونجو من الرحيل عن الفريق لعدم اقتناع الجهاز الفنى بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، فيما جاء عمر السعيد الخيار الثانى للإسماعيلى وذلك فى حال تعذر التعاقد مع كاسونجو لاسميا أنه حصل على الفرصه مع الفرنسى باتريس كارتيرون وأكد رغبته فى بقاء اللاعب مع القلعة البيضاء يأتى ذلك فى الوقت الذى، يعتزم فيه صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، فتح خطوط مفاوضات مع لاعب وسط الفريق العراقى همام طارق، من أجل تمديد عقده موسمين، خاصة أن الجهاز الفنى طلب تمديد عقده باعتباره من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى ولا نية للتفريط فيه، بالرغم من العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يتبقى موسم آخر لهمام طارق مع قلعة الدراويش، وبالتالى يبحث اللاعب التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.