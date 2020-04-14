شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُصعّد أزمة «الأجانب» ويطلب تدخل وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعّد مجلس إدارة الأهلى أزمته مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وطلب تدخل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاحتواء أزمة اللاعبين الأجانب، فى ظل اقتراح الجبلاية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، بداية من الموسم الجديد، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا للأهلى، نظرًا لارتباطه بعقود ممتدة مع لاعبيه الأجانب، واقترح المجلس الأحمر تأجيل القرار حتى يتسنى للأندية توفيق أوضاعها مع لاعبيها الأجانب دون خسائر. وتنص لائحة شؤون اللاعبين على قيد 4 لاعبين أجانب فى قائمة أى فريق، بالإضافة لمعاملة لاعبى شمال إفريقيا معاملة اللاعب المحلى، ليصبح عدد الأجانب المسموح بقيدهم 5 لكل فريق.

ويملك الأهلى 5 لاعبين أجانب، هم: التونسى على معلول، السنغالى أليو بادجى، الأنجولى جيرالدو، النيجيرى جونيور أجاى والمالى أليو ديانج، إلى جانب المغربى وليد أزارو، المعار للاتفاق السعودى، ليرتفع العدد إلى 6 لاعبين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، بضم حسام حسن والهانى سليمان، ثنائى سموحة، لتدعيم الهجوم وحراسة المرمى، فى ظل ظهور الثنائى بمستوى طيب الفترة الماضية.

ومن جانبه، رفض فرج عامر، رئيس نادى سموحة، انتقال الثنائى إلى صفوف القلعة الحمراء ضمن صفقات تبادلية، وتمسك بالبيع بمقابل مادى، مشيرًا إلى أن حسام حسن يملك أكثر من عرض داخلى وخارجى، ولم يتم حسم وجهته حتى الآن.

من جهة أخرى، كثف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الاتصالات الهاتفية الدورية مع لاعبى الفريق المصابين، من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية بشكل جيد، فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد، ويتواصل طبيب الفريق مع الرباعى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحى، لاعبى الفريق، للوقوف على مستجدات برامجهم التأهيلية ومتابعة كل ما يتعلق بتحسن حالتهم.

يذكر أن سعد سمير أجرى جراحة وتر أكيليس، فى حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى، فى الوقت الذى أجرى فيه الثنائى حمدى فتحى وكريم نيدفيد جراحتى غضروف الركبة.

Advertisements

ومن جانبه، أكد حمدى فتحى أن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة يسير بشكل جيد للغاية فى هذه المرحلة.

وأضاف أنه على تواصل دائم مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذى يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه فى الوقت الحالى. وأوضح أنه يشعر بتحسن فى حالته، مطمئنًا جماهير النادى على سير برنامجه بشكل جيد، مما يقربه من العودة قريبًا للتدريبات.

وقال اللاعب: «نعيش فترات صعبة حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية، سنكون قادرين على تخطى هذه المرحلة الصعبة، وإن الجميع مُطالَب بتوخى الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التى تجتاح العالم أجمع»

فى سياق متصل، وجه مروان محسن، مهاجم الفريق، الشكر للقوافل الطبية التى تقوم بمجهود رائع ويتصدرون الصفوف الأمامية فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد.

وأضاف: «الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا فى مواجهة هذا الفيروس».

وأوضح أن نشر الوعى الصحى مطلوب جدًا من أجل تخطى هذه المرحلة، مؤكدًا أن المسؤولية تبقى جماعية فى المجتمع باتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وأن وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة فى التعامل مع هذه الأزمة التى تحتاج إلى الحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا فى مواجهة كورونا.

وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة أهم من أى شىء، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع، ومن ثمّ علينا التكاتف لتخطى هذه الأزمة.