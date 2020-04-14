شكرا لقرائتكم خبر عن «متروفيتش»: «يوفيتش» يعيش أزمة في ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أليكساندر متروفيتش، مهاجم نادي فولهام الإنجليزي، أن زميله في المنتخب الصربي لوكا يوفيتش يعيش أزمة في فريقه ريـال مدريد الإسباني.
وقال «متروفيتش» في حوار لصحيفة «بوتاسبورت» الصربية: «هو في أزمة بشكل ما، حين تكون مهاجمًا فأهم شئ هو أن تكون على أرض الملعب، ولا أعتقد أنه حظى بالعديد من الفرص».
وأضاف: «كنت في هذا الوضع في نيوكاسل، تحصل فقط على 5، 10، أو 15 دقيقة، وفي ذلك الوقت تحاول وتفعل كل ما بإمكانك لتثبت قيمتك، خاصة عندما تكون قد كلفت النادي أموالًا كثيرة، تريد أن تفعل كل ش وهذا يحرقك».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,350
-
تعافي
514
-
وفيات
178
كانت هذه تفاصيل خبر «متروفيتش»: «يوفيتش» يعيش أزمة في ريـال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.