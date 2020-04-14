شكرا لقرائتكم خبر عن «متروفيتش»: «يوفيتش» يعيش أزمة في ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أليكساندر متروفيتش، مهاجم نادي فولهام الإنجليزي، أن زميله في المنتخب الصربي لوكا يوفيتش يعيش أزمة في فريقه ريـال مدريد الإسباني.

وقال «متروفيتش» في حوار لصحيفة «بوتاسبورت» الصربية: «هو في أزمة بشكل ما، حين تكون مهاجمًا فأهم شئ هو أن تكون على أرض الملعب، ولا أعتقد أنه حظى بالعديد من الفرص».

وأضاف: «كنت في هذا الوضع في نيوكاسل، تحصل فقط على 5، 10، أو 15 دقيقة، وفي ذلك الوقت تحاول وتفعل كل ما بإمكانك لتثبت قيمتك، خاصة عندما تكون قد كلفت النادي أموالًا كثيرة، تريد أن تفعل كل ش وهذا يحرقك».