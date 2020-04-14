شكرا لقرائتكم محامي حمدي النقاز: الاعتذار شرط التسوية في شكوى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز وصول منطوق القرار الذي وصل اليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الشكوى المقدمة من اللاعب ضد ناديه السابق الزمالك والتي تقضي بحصول اللاعب على مليون و250 ألف دولار.

وأكد المحامي التونسيفي تصريحات خاصة لبرتامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن الفيفا أرسل الخطاب رسمياً الى الزمالك في تمام الساعة 3.53 بتوقيت القاهرة والذي قضى بتهديدات بالحرمان من قيد لاعبيه بالإضافة الى عدد من العقوبات الأخرى.

وشدد على أن الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي للعبة أكد قبول شكوى الدعوى من حمدي النقاز ورفض المقدمة من نادي الزمالك.

وتابع محامي حمدي النقاز أن شرط الاعتذار الأول هو السبيل الوحيد للوصول الى اتفاق تسوية بين الطرفين.

ونشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بيانا بشأن قضية التونسي حمدي النقاز الهير الأيمن السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي:

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يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي.

وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

من جانبه أكد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك ، عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الذي هرب من النادي.

وقال أمير مرتضي في تصريح خاص لـ "الخليج 365" تعليقا علي انباء صدور قرار من الفيفا : لم يصلنا احكام رسمية حتي الان

ويدرس شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.