شكرا لقرائتكم أيمن يونس: لعبت في المراكز الـ11 بكرة القدم حتى حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السبق أنه خلال مسيرته مع القلعة البيضاء ومنتخب مصر استطاع المشاركة في كل مراكز المستطيل الأخضر.
وقال أيمن يونس خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية: "لعبت في المراكز الـ11 بالملعب بما فيها حراسة المرمي أمام الترسانة وهذا أمر يشرفني لأنني كنت وقتها مع الزمالك".
وتحدث أين يونس عن بداياته مع الزمالك وكيف تربى منذ أن كان لاعبا في سن الثامنة وحتى اعلن اعتزاله اللعب في كرة القدم.
وقال ان ما يشاهده حاليا من تراشق بين لاعبي الأهلي والزمالك ليس من سمات الكبار التي اكتسبوها في الناديين وهو أمر يحزنه.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: لعبت في المراكز الـ11 بكرة القدم حتى حراسة المرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.