شكرا لقرائتكم علي غزال : الأهلي والزمالك فاوضنى دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي غزال، نجم المنتخب الوطني ونادي لاريسا اليوناني، أن تلقيه عروض من جانب قطبي الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف غزال فى تصريحات تلفزيونية : "الأهلي والزمالك فاوضاني فى الموسم الماضي، ولكن المفاوضات لم تكن جدية ولم تكلل بالنجاح ولذلك انتقلت إلى نادي لاريسا اليوناني".

كما كشف علي غزال، نجم المنتخب الوطني ونادي لاريسا اليوناني، سبب عدم تواصله مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري خلال الفترة الماضية.

وواصل غزال فى تصريحات تلفزيونية، قائلا : "عقدي لا يزال يتواجد فيه موسم مع النادي اليوناني، ولا أعرف متي ينتهي هذا الموسم بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم بأكمله، ولم يتواصل معي أحد بسبب عدم مشاركتي باستمرار مع لاريسا". وتابع نجم لاريسا اليوناني : "عند انضمامي للمنتخب فى الفترة السابقة، بسبب مشاركتي مع فريقي بشكل أساسي، ومحمد صلاح اسم كبير وحقق نجاحات عديدة". واستكمل علي غزال لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف لاريسا اليوناني أن استبعاده من صفوف المنتخب تحت قيادة حسام البدري وجهه نظر فنية يحترمها. وأضاف غزال خلال تصريحات تلفزيونية :" أن البدري لم يتواصل معه خلال الفترة الماضية لذلك توقع استبعاده من المنتخب خلال المعسكر الماضي. وتابع أن أزمة عمرو وردة مع المنتخب لها شقيين، إن كان الأمر فني فأعتقد بأنه جدير بالانضمام لمنتخب مصر وتمثيله مع المجموعة الحالية نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه. وأضاف أن أمر وردة مع المنتخب خارج الفنيات لذلك توقعت استبعاده مع حسام البدري نظرا للربط بين الشقين. Advertisements

كشف علي غزال، نجم المنتخب الوطني ونادي لاريسا اليوناني، سبب عدم تواصله مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري خلال الفترة الماضية.

وواصل غزال فى تصريحات تلفزيونية، قائلا : "عقدي لا يزال يتواجد فيه موسم مع النادي اليوناني، ولا أعرف متي ينتهي هذا الموسم بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم بأكمله، ولم يتواصل معي أحد بسبب عدم مشاركتي باستمرار مع لاريسا".

وتابع نجم لاريسا اليوناني : "عند انضمامي للمنتخب فى الفترة السابقة، بسبب مشاركتي مع فريقي بشكل أساسي، ومحمد صلاح اسم كبير وحقق نجاحات عديدة".

واستكمل علي غزال لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف لاريسا اليوناني أن استبعاده من صفوف المنتخب تحت قيادة حسام البدري وجهه نظر فنية يحترمها.