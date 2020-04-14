سيد عبد الحفيظ : الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده

جدة - عمرو شويل

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحاتتلفزيونية : "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي".

وواصل : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وقال : "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده"

واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فكرة تقليص عدد المحترفين في الدوري المصري الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط مشدداً على أن القرار غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على بطولة الدوري الممتاز.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن يرى المسئولين عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".

تابع عبد الحفيظ أن القرار سيكبد خزينة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين ملايين كثيرة حال التخلي عن لاعب واحد لأن النادي سيكون مضطراً لكامل قيمة تعاقد اللاعب سواء كانت 4 سنوات أو 5 مثلاً متسائلاً: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها وقال إن الأمر مرفوض تماماً لأنه ليس في صالح الكرة المصرية أيضاً كما يشير البعض لمنح اللاعبين الشباب الفرصة.