شكرا لقرائتكم علي غزال يكشف سبب استبعاده من المنتخب الوطني ..المشاركة أولاَ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف علي غزال، نجم المنتخب الوطني ونادي لاريسا اليوناني، سبب عدم تواصله مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري خلال الفترة الماضية.

وواصل غزال فى تصريحات تلفزيونية، قائلا : "عقدي لا يزال يتواجد فيه موسم مع النادي اليوناني، ولا أعرف متي ينتهي هذا الموسم بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم بأكمله، ولم يتواصل معي أحد بسبب عدم مشاركتي باستمرار مع لاريسا".

وتابع نجم لاريسا اليوناني : "عند انضمامي للمنتخب فى الفترة السابقة، بسبب مشاركتي مع فريقي بشكل أساسي، ومحمد صلاح اسم كبير وحقق نجاحات عديدة".

Advertisements