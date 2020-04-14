شكرا لقرائتكم الغندور: قرار تقليص الأجانب يؤثر على فرص تتويج الأهلي والزمالك بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامي خالد الغندور قرار تقليص الأجانب في الدوري المصري الذى اتخذه اتحاد الكرة مؤخرا وأعتبره قرارا يلقي ببعاده السلبية على فرص تتويج الأهلي والزمالك ببطولة أفريقيا.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن القرار غير مفهوم وغير مدروس واتخذ بشكل فردي، ولابد أن يتم مناقشة الأندية في أى قرار يخصها.

ووصف الغندور القرار بالكارثة، موضحا أن إذا كان الغرض من القرار هو منح الفرصة للاعبين المحليين بما يخدم المنتخبات الوطنية، فهذا المبرر غير منطقي لأن اللاعب المصري يفرض نفسه على أى لاعب أجنبي، بدليل أن مروان محسن يلعب على حساب أليو بادجي في الأهلي ومصطفى محمد هو مهاجم الزمالك الأول رغم وجود لاعبين أخرون.

Advertisements

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .