شكرا لقرائتكم ريكاردو البرازيلي: رفضت تدريب الزمالك للحصول على بطولة الدوري مع الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ريكاردو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي أنه سبق وأن رفض تدريب الزمالك رغبة منه في الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز مع الدراويش.

وقال ريكاردو في مداخلة عبر "سكاي بي" لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية أنه تلقى عرضا من الزمالك كلنه وقتها رفض ايماناً منه بالرغبة في الفوز بالدوري المصري الممتاز لولا الظروف التي حدثت وشهدت تتويج الأهلي بالبطولة وقتها.

وقال ريكاردو فيريرا ان مباراة الأهلي الفاضلة شهدت عدم حصول الدراويش على ضربة جزاء وهدف صحيح ما أثر على ترجيح كفة الأحمر باللقب.

وأوضح ريكاردو أن الإسماعيلي يقوم بفرز العديد من اللاعبين لكنه يتنازل عنهم للأهلي والزمالك وهو أمر يصعب مهمة المدربين مشددا على انه تولي المهمة وكان معه لاعبين شباب لم يمتلكوا الخبرة الكافية.

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وتابع المدرب البرازيلي حزنه على القضية الحالية للنجم رونالدينيو الذي تستوقفه الحكومة في باراجواي بسبب قضية تزوير جواز سفر للدخول الى البلاد.

وقال ان رونالدينيو لاعب كان يقدم شو مهاري وليس ممارسة كرة قدم بالمعني الذي نعيشه لذلك الكل هنا (البرازيل) حزين عليه بالطبع.

وأوضح ريكاردو أنه يعشق مصر وليس الإسماعيلية فقط فبها شعب جميل.