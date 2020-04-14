شكرا لقرائتكم خالد الغندور: حسام عاشور مينفعش يبقى أسطورة مصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قلل خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق من انجازات حسام عاشور لاعب الأهلي رغم حصد الأخير لـ 36 بطولة مع النادي الأهلي وتصدره للأعهلى حصدا للبطولات عربيا وأفريقيا.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء: "عاشور يمكن أن يكون أسطورة للأهلي، لكنه ليس أسطورة للكرة المصرية، فلم يلعب سوى 8 مباريات فقط مع المنتخب وبالتالي لم يكن له نصيبا من حصد البطولات الدولية".

وتابع الغندور أن لقب الأسطورة يقاس بمدى الانجازات التى يحققها اللاعب مع منتخب بلاده، فيمكن اعتبار ميسى أسطورة في الأرجنتيني لكنه لا يقاس بأسطورة مارادونا.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .