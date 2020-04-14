شكرا لقرائتكم الغندور لحسام حسن: انت ركعت على قميص الزمالك.. ورجعت لتشجيع الأهلي بسبب طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الإعلامي خالد الغندور على تصيحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، والتي أكد خلالها أن الزمالك لم يكن به نجوما وقت الانضمام إليه وسأله كمال درويش رئيس القلعة البيضاء " هل أنت قادر على تحقيق بطولة للزمالك".

قال الغندور في تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك كان به نجوما كبار وكان تامر عبد الحميد رمانة الميزان في منتصف وسط الزمالك، ومحمد صبري وغيرهم من نجوم الكرة.

وجه حديثه لحسام حسن: "لا تنسى أنك ركعت على فانلة بيضاء بعد توقيعك على عقود تدريب الزمالك، وأنت حصلت على عميد لاعبي العالم من الزمالك، وساهم الفريق الأبيض في زيادة تاريخك الكرو من الأرقام.

Advertisements

أضاف أن حسا حسن جاء الزمالك من أجل مصلحته وردا على موقف مسئولي الأهلي من رفضهم استمراره في صفوف الفريق الأحمر، فاختار الزمالك ليكون خير رد على ذلك، مشيرا إلى أنه كان زملكاويا ولكن عاد إلى تشجيع الأهلي بعد تلميح محمود طاهر رئيس الأهلس السابق بإمكانية عودة التوأم للعمل في النادي الأهلي.