شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد عدم تلقيه خطابات من فيفا حول تغريم الزمالك لصالح النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتلقوا أى مخاطبات من الاتحاد الدولي لكرة –فيفا- بشأن عقوبات أو غرامات على نادى الزمالك لصالح اللاعب حمدى النقاز.

نشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بيانا بشأن قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك، وزعم اللاعب حصوله على حكم لصالحه من الفيفا بتغريم النادى الأبيض مبلغ مليون و250 ألف جنيه مع منع من القيد ثلاث فترات انتقال.

وجاء نص البيان كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي.

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وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

من جانبه أكد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك ، عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الذي هرب من النادي.

وقال أمير مرتضي في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " تعليقا علي انباء صدور قرار من الفيفا : لم يصلنا احكام رسمية حتي الان

ويدرس شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.