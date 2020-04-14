شكرا لقرائتكم الأهلي يؤمن الخط الخلفي بمحمد عبد المنعم ويغلق ملف نجم الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق النادي الأهلي ملف نجم الإسماعيلي باهر المحمدي خلال الفترة الحالية وتمسك مسئوليه بمنح اللاعب الشاب محمد عبد المنعم المعار لفريق سموحة السكندري خلال الموسم المقبل.

وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقي تأكيدات من مسئولي النادي عودته الى صفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي خاصة في ظل الالتزام الكبير الذي يؤدي به المدافع الشاب مبارياته مع الفريق الساحلي.

ويدرس النادي الأهلي استعادة عدد من لاعبيه في مركز الدفاع لمنح الفرصة لرامي ربيعة اللعب بمركز المدافع الأيمن خاصة وأنه سبق وأن شارك فيه كلاعب شاب مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب مع المدير الفني وقتها ربيع ياسين.

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ويخوض الأهلي حاليا تدريبات بدنية منفردة خلال فترة الحجر الطوعي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان اللاعب باهر المحمدي ضمن خطط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الا ان الظروف القهرية التي تمر بها الأندية في مصر والعالم جعلت إدارة القلعة الحمراء تتريث خلال الفترة الحالية بعد تراجع الموارد المالية وانخفاض معدل الدخل في المؤسسات الرياضية بالكامل.