شكرا لقرائتكم لاعبو الفتح يبادرون بتخفيض 50% من رواتبهم الشهرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفتح يوم الثلاثاء أن الجهاز الفني واللاعبين بادروا بخفض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 بالمئة خلال فترة توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت رابطة دوري المحترفين يوم الاثنين انها ستبدأ التفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية للأندية بشأن خفض رواتبهم بنسبة 50 بالمئة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

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وقال الفتح في بيان عبر حسابه على "تويتر": بادر الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول بالنادي بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 بالمئة خلال فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتأتي هذه المبادرة من الجهاز الفني واللاعبين لتخفيف الأعباء المالية المتوقعة بسبب الجائحة التي علقت جميع الأنشطة الرياضية.

وأضاف البيان: أشاد مجلس إدارة نادي الفتح بمبادرة اللاعبين والجهاز الفني التي تعكس مدى شعورهم بالمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في كافة الظروف والأزمات.

ويحتل الفتح، بطل نسخة 2013، المركز 14 في الدوري برصيد 19 نقطة من 22 مباراة وقبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.