شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يمدد تعليق جميع المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعها العديد من الحكومات، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت، إلى أنه كان من أول الاتحادات القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث إن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.

ويواصل الاتحاد الآسيوي متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قد قرر في وقت سابق تأجيل مباريات شهري مارس وأبريل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ونيودلهي وكوالالمبور.

وسيواصل الاتحاد الآسيوي المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسيدرس مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020.