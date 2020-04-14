تسيتسيباس يستغل الحجر الصحي لتعلم اللغة الفرنسية

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اثينا - أعلن نجم كرة المضرب اليونانية ستيفانوس تسيتسيباس الثلاثاء أنه يستغل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد لتعلم اللغة الفرنسية.

وقال تسيتسيباس في مؤتمر عبر الفيديو لرئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس مع أبرز الرياضيين في البلاد "إنها فرصة للبقاء لفترة أطول قليلا مع عائلتي والقيام بأشياء لم يكن لدي وقت للقيام بها من قبل".

وأضاف اليوناني الواعد البالغ من العمر 21 عاما "بتعبير أدق، في الوقت الحالي، أحاول تعلم القليل من اللغة الفرنسية كل يوم. هذا شيء كنت أرغب فيه دائما في السابق، دون أن يكون لدي الوقت وهذه الفترة فرصة للقيام بذلك".

ونظم رئيس الوزراء هذا المؤتمر المرئي لشكر العديد من نجوم الرياضة اليونانية الذين شجعوا عامة الناس على ممارسة الرياضة في المنزل مع احترام تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس "كوفيد-19".

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وقال ميتسوتاكيس "لدينا الفرصة لتغيير عاداتنا والخروج أقوى من هذه المحنة"، مضيفا "سيفهم الناس أهمية نمط حياة صحية ويمكنهم حتى إعادة اكتشاف النشاط البدني، بما في ذلك في المنزل، وحتى الجري الخفيف، أشياء مسموح القيام بها في ظل الظروف الحالية".

وعلى الرغم من أنها ستحتفظ بلقبها الأولمبي لعام آخر مع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا الصيف في طوكيو الى العام المقبل، قالت كاترينا ستيفانيدي، حاملة ذهبية القفز بالزانة في ريو دي جانيرو عام 2016، أن "الوضع الحالي صعب على الرياضيين أصحاب المستوى العالي"، مضيفة "كلما بقينا جالسين دون أن نفعل شيئا، كلما استغرقنا وقتا أطول لاستعادة مستوانا الطبيعي".

وتابعت "إننا نمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، ولكنني أعتقد أن الجميع يفعلون ما بوسعهم في المنزل، في الشارع، وقليلا على الشاطئ".