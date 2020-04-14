شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل ودية الأهلي وريال مدريد لأجل غير مسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بالنادي الاهلي أن اللقاء الذي قد كان تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني على كأس سنتياجو برنابيو في أغسطس 2020 من ضمن تحضيرات الموسم القادم للطرفين سيؤجل لاجل غير مسمى حين استقرار الأوضاع بسبب تداعيات فيروس كورونا وذلك بعد اتصالات دارت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

وكان وفد من النادى الأهلى ضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي قد شارك في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية الذى عُقد في أسبانيا خلال سبتمبر الماضي وعقد مرتجي وسراج اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال تم تحديد أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لها على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ ، واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالإقتراح.

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واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني،، .

يذكر ان كأس سنتياجو برنابيو هي بطولة شرفية تقام كل عام قبيل بداية الموسم الكروي من مبارة واحدة بين النادي الملكي ومن يستضيفه من أندية عالمية وقد سبق واستضاف المرينجي في نسخات سابقة بايرن ميونخ الألماني واسي ميلان الإيطالي وقد كان النادي الاهلي هو الضيف المنتظر للنسخة المقبلة ٢٠٢٠ ولكن حالت تداعيات فيروس كورونا والتي أوقفت كل المسابقات الرياضية حول العالم وما تتعرض له مدريد بالأخص من اصابات بالغة في إلغاء نسخة العام الحالي من الكأس على ان يتم الاتفاق على موعد جديد بعد استقرار الأوضاع.