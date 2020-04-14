شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤمن الخط الخلفي بناشئه المعار ويغلق ملف نجم الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادي الأهلي ملف نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي باهر المحمدي خلال الفترة الحالية. وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء. Advertisements

ويدرس النادي الأهلي استعادة عدد من لاعبيه في مركز الدفاع لمنح الفرصة لرامي ربيعة اللعب بمركز المدافع الأيمن خاصة وأنه سبق وأن شارك فيه كلاعب شاب مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب مع المدير الفني وقتها ربيع ياسين.

ويخوض الأهلي حاليا تدريبات بدنية منفردة خلال فترة الحجر الطوعي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان اللاعب باهر المحمدي ضمن خطط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الا ان الظروف القهرية التي تمر بها الأندية في مصر والعالم جعلت إدارة القلعة الحمراء تتريث خلال الفترة الحالية بعد تراجع الموارد المالية وانخفاض معدل الدخل في المؤسسات الرياضية بالكامل.