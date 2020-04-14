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الأهلي يؤمن الخط الخلفي بناشئه المعار ويغلق ملف نجم الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادي الأهلي ملف نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي باهر المحمدي خلال الفترة الحالية.

وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء.

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ويدرس النادي الأهلي استعادة عدد من لاعبيه في مركز الدفاع لمنح الفرصة لرامي ربيعة اللعب بمركز المدافع الأيمن خاصة وأنه سبق وأن شارك فيه كلاعب شاب مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب مع المدير الفني وقتها ربيع ياسين.

ويخوض الأهلي حاليا تدريبات بدنية منفردة خلال فترة الحجر الطوعي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس المستجد وذلك تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان اللاعب باهر المحمدي ضمن خطط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الا ان الظروف القهرية التي تمر بها الأندية في مصر والعالم جعلت إدارة القلعة الحمراء تتريث خلال الفترة الحالية بعد تراجع الموارد المالية وانخفاض معدل الدخل في المؤسسات بالكامل.

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