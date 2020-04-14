شكرا لقرائتكم خبر عن شمعة وقطة "بتعيّط"..هكذا يستعد حازم إمام لعيد ميلاده في "زمن الكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشفق حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، علي مواليد شهر أبريل، حيث إنهم لن يتمكنوا من الاحتفال بعيد ميلادهم، فى ظل الحجر المنزلى وحظر التجوال المفروض على الشعب المصرى وجميع شعوب العالم بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

ونشر الثعلب الصغير عبر صفحته على "فيس بوك" صورة لقطة تبكى وأمامها شمعة، معلقًا عليها: "مواليد شهر 4 وهما بيحتفلوا بعيد ميلادهم".

ويستعد حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، للاحتفال بعيد ميلاده رقم 45، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975.

ويعد حازم إمام من القلائل الذى أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.

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عمل حازم إمام فى منصب عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ويعمل حاليًا محللاً للمباريات عبر شاشة أون تايم سبورت، وهو من أبرز نجوم الكرة المصرية، حيث شارك فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو بجانب دورة الألعاب الأفريقية عام 1996 والتتويج بلقب الدورى ثلاث مرات وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والسوبر الأفريقى مع الزمالك.

وكان حازم إمام كشف السر وراء تضارب موعد عيد ميلاده بين موعدين الأول 16 أبريل والثانى 10 مايو.

وقال الثعلب الصغير، لـ"الخليج 365"، "اليوم هو ميلادى الحقيقى فلقد ولدت فى 16 أبريل 1975 لكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو وذلك لظروف سفر والدى حمادة إمام خارج البلاد"، وأضاف حازم "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".