شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسام عاشور يفاضل بين 7 عروض محلية وخليجية بعد الرحيل عن الاهلى

حسام عاشور يفاضل بين 7 عروض محلية وخليجية بعد الرحيل عن الاهلى

سموحة ينتظر عرضاً رسمياً من الأهلي لضم حسام حسن

الأهلى يعد مؤمن زكريا بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر حتى نهاية علاجه

الاولمبية تخاطب الاتحادات لإرسال خطة بديلة استعداداً لأولمبياد طوكيو