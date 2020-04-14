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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 4 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسام عاشور يفاضل بين 7 عروض محلية وخليجية بعد الرحيل عن الاهلى
حسام عاشور يفاضل بين 7 عروض محلية وخليجية بعد الرحيل عن الاهلى
سموحة ينتظر عرضاً رسمياً من الأهلي لضم حسام حسن
الأهلى يعد مؤمن زكريا بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر حتى نهاية علاجه
الاولمبية تخاطب الاتحادات لإرسال خطة بديلة استعداداً لأولمبياد طوكيو
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الزمالك يرد علي مزاعم محامي النقاز : لم يصلنا أي أحكام رسمية
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