شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبي جديد لمدرب الأهلي .. وكيف رد فايلر عليه ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً أوروبياً لتولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح تعقد جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لبحث عدداً من الملفات الهامة سواء المتعلقة بالموسم الحالي أو تخص استعدادات الإدارة الحمراء للموسم المقبل.
وعقد فايلر خلال الأيام الماضية جلسة هامة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي والمفوض من قبل مجلس إدارة النادي لإدارة ملف الكرة، شهدت الحديث عن العديد من الأمور أبرزها الصفقات الجديدة واحتياجات الفريق في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة لجنة التخطيط مع فايلر العديد من الملفات أبرزها:
الصفقات الجديدة، ملف الأجانب، تحديد موقف المعارين ، وتجديد عقد فايلر
يستعرض فايلر خلال جلسته مع لجنة التخطيط احتياجاته الفنية وخاصة الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها، ومن المقرر أن يشمل التدعيم مراكز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي رسمياً لبيراميدز والمساك والجناح المهاجم، ودخل عدداً من اللاعبين دائرة اهتمامات الأهلي في هذه المراكز وعلى راسهم أحمد حجازي وأسامة جلال ورجب بكار وطاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي.
لاشك أن اتحاد الكرة القى بقنبلة داخل الأندية وخاصة الأهلي بعد قرارهم الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط بجانب الغاء بند اعتبار احد لاعبي شمال افريقيا مصرياً، وذلك لأن الأهلي على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب وهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودي، وهو الملف الذي سيحتاج فايلر دراسته قبل اعلان موقفه، خاصة وأن أجانب الأهلي معظمهم من اللاعبين الأساسيين في الوقت الحالي.
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