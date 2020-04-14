محامي اللاعب: الزمالك لم يدفع راتب النقاز لمدة ٤ أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز أن إدارة نادي الزمالك ظلت ٤ أشهر لا تدفع راتب اللاعب.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال بن ميم: "اللاعب ظل لمدة أربعة أشهر لا يحصل على مستحقاته، ولم يرد الزمالك على اي خطابات".
وأضاف وكيل اللاعب التونسي:" في ديسمبر الماضي قمنا بقسخ العقد ورفع شكوى للفيفا من اجل التصديق على فسخ العقد والحصول على المستحقات".
وأشار محامي النقاز إلى أحقية الزمالك في الاستئناف لدى المحكمة الرياضية كاس.
وانتقد بن ميم نفي إدارة الزمالك صدور قرار ضدها، مضيفاً :"نفي الزمالك عدم صدور حكم وقول مسئوليه إن الفيفا لا يعمل حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا يعكس عدم معرفتهم بطبيعة العمل في فيفا لأن العمل هناك يسير بشكل طبيعي".
وفتح وكيل النقاز باب الحلول الودية مختتماً :"القرار رد اعتبار للاعب بعد الكذب الذي قيل عنه، ومستعدون لحل ودي بشرط الاعتذار أولا من نادي الزمالك".
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