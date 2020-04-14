مصدر لمصراوي: تأجيل مباراة الأهلي وريال مدريد الودية لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

اكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن اللقاء الذي قد كان تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي بين النادي الاهلي المصري وريال مدريد الإسباني على كأس سنتياجو برنابيو في اغسطس ٢٠٢٠ من ضمن تحضيرات الموسم القادم للطرفين سيؤجل لأجل غير مسمى.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن التأجيل جاء لحين استقرار الأوضاع بسبب تداعيات فيروس كورونا وذلك بعد اتصالات دارت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

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وسبق لوفد من النادي الاهلي أن تم استضافته في شهر سبتمبر الماضي بالمقر الإداري لنادي ريال مدريد مع ايمليو بوترجانيو رئيس العلاقات الدولية الحالي بالفريق الإسباني ونائب رئيس النادي الملكي سابقاً وتم الاتفاق فيه على فكرة إقامة مبارة ودية بين الناديين التاريخيين في مدريد اغسطس ٢٠٢٠ بكأس سنتياجو برنابيو الودية.

كأس سنتياجو برنابيو هو بطولة شرفية تقام كل عام قبيل بداية الموسم الكروي من مبارة واحدة بين النادي الملكي ومن يستضيفه من أندية عالمية وقد سبق واستضاف المرينجي في نسخات سابقة بايرن ميونخ الألماني واسي ميلان الإيطالي.

وكان النادي الاهلي هو الضيف المنتظر للنسخة المقبلة ٢٠٢٠ ولكن حالت تداعيات فيروس كورونا والتي أوقفت كل المسابقات الرياضية حول العالم وما تتعرض له مدريد بالأخص من إصابات بالغة في إلغاء نسخة العام الحالي من الكأس على ان يتم الاتفاق على موعد جديد بعد استقرار الأوضاع.